اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطوخ والنيابة تصرح بالدفن

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:17 ص
مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بطوخ والنيابة تصرح بالدفن إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة الحصة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى صرحت لاحقا بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا باصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة الحصة دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور "م ر ا"، 25 سنة، مزلقان قرية الحصة بطوخ صدمة القطار ولقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فصرحت بدفن الجثة.


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