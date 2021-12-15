مستشار الرئيس: نغطى 80% من الاحتياجات الدوائية ونستهلك بـ100 مليار جنيه سنويًا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة المصرية تغطى أكثر من 80 % من احتياجات مصر الدوائية، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتوطين صناعة الدواء، كما أن مدينة الدواء بالخانكة بدأت في الإنتاج.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن مدينة الدواء تساهم في تشغيل عمالة كثيفة وتشغيل خبراء، بجانب توطين خبرة وطنية في صناعة الدواء وجعل مصر بها صناعات دوائية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن متوسط استهلاك الدواء في مصر 100 مليار جنيه سنويا، موضحا أن توطين صناعة الدواء يساهم في اقتحام سوق الدواء العالمى، لافتا في ذات الوقت إلى أن توطين صناعة الدواء هدف قومى واستراتيجى لمصر.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إلى أن الإرادة الفولاذية للدولة ستساهم في تحقيق تطوير غير مسبوق في مجال الصحة، وفى مختلف القطاعات.

من ناحية أخرى، أشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في مجال الطرق، واصبح أصوات الكلاكسات تقل بشكل كبير، وكذلك الوقت الذى كنت تستغرقه للوصول إلى عملك قل بشكل كبير، متابعا: أتوقع أن الضغط والسكر سيقل في مصر بسبب مشروعات الطرق، بجانب توفير البنزين.