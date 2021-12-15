اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يوجّه بلجنة فنية لمعاينة شكوى مواطن يلتمس الحصول على رخصة بناء

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:36 م
محافظ بنى سويف يوجّه بلجنة فنية لمعاينة شكوى مواطن يلتمس الحصول على رخصة بناء اجتماع المحافظ
بنى سويف هانى فتحى

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وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشكيل لجنة فنية من التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة والمختصين من الوحدة المحلية، لمعاينة شكوى مواطن من قرية حاجر بني سليمان، والذي يلتمس فيها الحصول على رخصة بناء لقطعة أرض التي تم وقفها نظراً لوجود  مخالفة لخط التنظيم"بحسب رأي فني للمختصين من الوحدة المحلية".

حيث كلف المحافظ اللجنة بمعاينة محل الشكوى وإبداء الرأي الفني والقانوني الخاص بقطعة الأرض ، وتحديد المخالفة من عدمها والإجراءات اللاحقة حسب نتيجة المعاينة التي ستقوم بها اللجنة ، مع إبداء الحلول المقترحة في إطار القانون.

جاء ذلك خلال لقائه بالمواطن في وجود المختصين من التخطيط العمراني والوحدة المحلية، ضمن لقاءاته المتواصلة بالمواطنين في اللقاء المفتوح ، الذي يتم عقده عدد من المرات أسبوعياً عن طريق الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

حضر اللقاء : المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، ومها حميدة مدير عام خدمة المواطنين ، وأشرف جابر مسئول الشكاوى بالإدارة العامة لخدمة المواطنين.


 


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