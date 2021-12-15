محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة المخلفات من شاطئ السلسلة

الإسكندرية - جاكلين منير





وتنفيذا لتكليفات المحافظ برصد أي حالة تلوث وإزالة كافة أسباب شكاوى المواطنين على الشواطئ؛ قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بالتنسيق مع شركة خدمات نظافة بإزالة كافة الأخشاب والمخلفات من مياه والمساحة الرملية لشاطئ السلسلة، وإعادة المظهر الجمالي للشاطئ. شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكبرة لنظافة شاطئ السلسلة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للمختصين بنظافة الشواطئ والمسطحات المائية حفاظاً على المظهر العام والبيئة البحرية وصحة المواطنين، واستجابة لشكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن؛ وبعد التحقق من الشكوى الواردة بشأن طفو مخلفات أخشاب على مياه شاطئ السلسلة مما يسيئ للمظهر الجمالي للشاطئ.وتنفيذا لتكليفات المحافظ برصد أي حالة تلوث وإزالة كافة أسباب شكاوى المواطنين على الشواطئ؛ قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بالتنسيق مع شركة خدمات نظافة بإزالة كافة الأخشاب والمخلفات من مياه والمساحة الرملية لشاطئ السلسلة، وإعادة المظهر الجمالي للشاطئ.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال رشاد، أن الإدارة على استعداد تام لتلقى أي شكاوى من المواطنين خاصة بنظافة الشواطئ ومستوى الخدمات المقدمة بها لى أرقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠) وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg، وتطبيق الإدارة على Google play وكذلك app store.