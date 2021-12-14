محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، والتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، والتأكد من تصريف مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية، كما أكد علي استمرار جولاته بجميع أنحاء المحافظة، لمتابعة قيام كافة الجهات المختلفة بأعمالها، لحين الانتهاء من حالة الطقس السيئ وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

هذا وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي على تمركز سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأى تقلبات مناخية مفاجئة، وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، مؤكدا استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

وأكدت شركة الصرف الصحى على أن المحافظة لم تشهد أى تجمع لمياه الأمطار، ولم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

وتفقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية محطة 3 المنتزة ومحطة المعمورة البلد ، والتمركزات بمناطق منتزة أول وثان واطمئن علي سير العمل بتمركزات السيارات ومعدات وفرق طوارئ الشركة بمختلف مناطق المحافظة.

وتواصلت أعمال التطهير أثناء الأمطار ومتابعة مناسيب بيارات المحطات ومناسيب المصارف ،وبالمتابعة الميدانية تم الإطمئنان علي عدم وجود تجمعات مياه بجميع المناطق الحيوية بالمحافظة وعلي وضع الأنفاق والكباري بالمحافظة.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة منذ يوم أمس الإثنين.