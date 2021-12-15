محافظ أسوان: حل مشاكل طفح الصرف الصحى ببركة الدماس وكلابشة

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود الجارية من الأجهزة التنفيذية وتدخلها السريع لإيجاد حلول جذرية للمشاكل والشكاوى التي وردت على الواتس الخاص بالمحافظ، وأيضاً آلية تلقى الشكاوى بالوسائل الأخرى.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بإلغاء غاطس الصرف مع تحويله لغرفة صرف وربطها بشبكة المدينة بخط رئيسى بطول 100 متر وبقطر 315 مللى.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية التي قام بها الشهر الماضى وتضمنت محطة ومنطقة بركة الدماس، حيث تقدم أصحاب أحد المنازل خلف محطة الرفع بشكوى من تسبب الغاطس في غرق منازلهم في حالة حدوث أمطار أو أرتفاع لمنسوب المياه الجوفية.

كما أنه في نفس السياق تم تركيب أغطية لمطابق الصرف الصحى بشارع كلية التربية والمنطقة السكنية الواقعة بجواره، فيما وجه اللواء أشرف عطية بقيام رئيس مدينة كلابشة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط مياه الصرف بجوار عمارات المجلس.

وفى المقابل، أشاد محافظ أسوان، بجهود مدينة أبو سمبل السياحية في مواجهة حالات التعديات أولاً بأول وذلك بعد قيام الوحدة المحلية بإزالة عدد 4 حالات تعدى في المهد بمساحة إجمالية 750 م2 بقرى العبابدة وأبو سمبل والسلام ، بالإضافة إلى مصادرة مواد البناء المستخدمة فى ذلك .