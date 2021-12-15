محافظة سوهاج تعلن إطلاق وحدة تدريب متنقلة بقرية "أم دومة" بمركز طما

سوهاج فريق المحافظات

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوى العاملة بالمحافظة بإطلاق وحدة تدريب متنقلة بقرية أم دومة بمركز طما، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" وذلك ضمن 27 وحدة للتدريب المتنقل بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أن الوحدات المتنقلة للتدريب تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأضاف "أبو زيد" أن تلك الوحدات المتنقلة تقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل في تلك القرى، وهى: "التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية"، وذلك بنظام الساعات التدريبية، حيث تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر، و60 ساعة تدريبية على مهنتي "السباكة الصحية، وكهرباء المنازل" لمدة 15 يوما.