محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع لجان البت والتظلمات واسترداد أراضى أملاك الدولة

سوهاج محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجان والبت والتظلمات واسترداد أراضي أملاك الدولة، بحضور مسئولي التقنين والأملاك بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور أعضاء اللجان .

وأوضح محافظ سوهاج أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي سرعة الانجاز، موجها لجنة البت بمراجعة التظلمات الخاصة بالتقنين، على أن تقوم لجنة التقنين بالانتهاء من التعاقدات المتبقية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على أهمية التنسيق الدائم بين اللجان ومنظومة التقنين، وتذليل كافة المعوقات والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي .

واستعرض " الفقي " خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4326 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 509 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2399 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بالعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين .

يذكر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، التقى اليوم، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 95 مواطن من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.

واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

واستجاب محافظ سوهاج للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت.