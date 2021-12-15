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متحدث الكهرباء: نتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:43 م
متحدث الكهرباء: نتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية فى إنتاج الهيدروجين الأخضر الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شركة سكاتك النرويجية من الشركات التى تتعاون مع وزارة الكهرباء في العديد من المشروعات من بينها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية، بجانب إنتاج الهيدروجين الأخضر.

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الوزارة مهتمة للغاية بالتعامل والاختلاط مع كل الخبرات الأجنبية، وشركة سكاتك النرويجية لديها خبرات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: لدينا استراتيجية واضحة للغاية ومصر أصبحت بيئة جيدة وجاذبة للاستثمار في كل المجالات خاصة الطاقات المتجددة، حيث نسير على الاستراتيجية الموضوعة 2035 بحيث يصل استخدامنا للطاقة المتجددة إلى 45 %، وبالفعل وصلنا إلى وصلنا 20 % هذا العام من الاستخدامات الخاصة بالطاقة المتجددة.


ايمن حمزه

الكهرباء

الطاقه المتجدده

اكسترا نيوز

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