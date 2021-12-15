اليوم السابع
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متحدث "التعليم العالى": ضبطنا 265 كيانا وهميا خلال 4 سنوات

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 07:39 م
متحدث "التعليم العالى": ضبطنا 265 كيانا وهميا خلال 4 سنوات عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
إبراهيم حسان

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قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة شكلت لجنة ضبطية قضائية لمتابعة ملف الكيانات الوهمية.
 
وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، أن الكيانات الوهمية تعد المؤسسات غير الشرعية التي تمنح شهادات وهمية، دون الحصول على رخصة من وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الوزارة تتيح خدمة التأكد من شرعية الكيان للطلاب وأولياء الأمور، عبر قائمة على الموقع الرسمي للوزارة.
 
وأكد أن المجلس الأعلى للجامعات لا يعتمد أية شهادات صادرة عن الكيانات الوهمية، لافتا إلى ضبط 265 كيانا وهميا ابتداء من 2017 ، وإحالة القائمين عليها إلى النيابة.
 
وتابع: "حال ضبط أي أستاذ جامعي بالكيانات الوهمية، يتم إحالة الأمر للجامعة التي يعمل بها، مع توقيع العقوبة التي تصل إلى الفصل في بعض الأحيان"، مشيرا إلى أن الكيانات الوهمية تعتمد بنسبة كبيرة على الخبراء وليس أساتذة الجامعة.
 
وحول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات، أكد المتحدث باسم وزارة التعليم الالتزام بالأجندة المحددة، مشيرا إلى أن الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا لن يخضعون للامتحان، مع استثناء الحالات التي لديها أعذار طبية، وتقديم ما يثبت موقفه.

عادل عبد الغفار

وزارة التعليم العالي

اخبار التليفزيون

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