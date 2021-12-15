مؤتمر شرم الشيخ يدشن مبادرة جديدة لتعزيز دور التعليم والشباب فى نبذ الفساد

كتبت : هند المغربي

ينظم فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الأربعاء، جلسة بمؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد حول تعزيز دور التعليم والشباب في المعركة ضد الفساد.

ووفق الأمم المتحدة، ستُدشن الفعالية رسميا مبادرة GRACE الجديدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكيف ستساعد الدول الأعضاء على تعزيز ثقافة نبذ الفساد بين الشباب ودعم القائمين على التعليم في أنحاء العالم على دمج مكافحة الفساد في التعليم".

وستعرض الجلسة كيف يساعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شباب اليوم ليصبحوا قادة النزاهة في المستقبل عبر تقديم نتائجCoding4Integrity للشباب المُطورين من أفريقيا.