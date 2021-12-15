لو بتعانى من عسر الهضم.. جرب الزنجبيل وبذور الشمر

كتبت - ميرفت رشاد

عسر الهضم مشكلة شائعة لدى العديد من الأشخاص، يحدث عسر الهضم عندما يتدفق الحمض الموجود في المعدة إلى المريء، يحدث أيضًا عندما تكون معدتك ملتهبة وتسبب تهيجًا، يمكن أن يسبب انزعاجًا كبيرًا مثل الامتلاء والألم والثقل وحتى الغثيان إذا لم يتم علاجه جيدًا، لا يمكنك الاعتماد بشكل كامل على الأدوية لذلك نقوم بإدراج الأسباب والعلاجات المنزلية الطبيعية لعسر الهضم لتهدئة بطنك دون أي آثار جانبية، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

بعض العلاجات المنزلية للتحكم في عسر الهضم

1. صودا الخبز

يمكن أن يكون سبب عسر الهضم هو وجود مستويات حمض زائدة، بعض الأطعمة مثل الفول والكرنب ومنتجات الألبان والبصل وغيرها تؤدي إلى عسر الهضم، تحتوي صودا الخبز على بيكربونات الصوديوم التي تعمل كمضاد للحموضة تساعد على معادلة حمض المعدة، تتفاعل بيكربونات الصوديوم مع التكوين الزائد لحمض الهيدروكلوريك لتفكيك تأثير الحمض في معدتك، كما أنه يزيل السموم من الجهاز الهضمي ويخلصك من الحموضة وعسر الهضم، يمكنك تناول صودا الخبز مع الماء أو العسل وحتى الليمون ، أيهما يناسبك. يمكن أن يكون علاج عسر الهضم مفيدًا جدًا.

2. خل التفاح

خل التفاح من أكثر العلاجات فعالية لعسر الهضم، وهو مصدر ممتاز للمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمعادن الأخرى التي تساعد في الهضم، الخل حمضي بطبيعته يعمل على تكسير الدهون ويمنع ارتداد الأحماض، يساعد حمض الخليك الموجود في خل التفاح في علاج عسر الهضم بفضل خصائصه الهضمية القلوية، يمكنك تناول خل التفاح مع الماء أو العسل .

3.الزنجبيل

ارتبط الزنجبيل بعلاج عسر الهضم ، يحتوي على مضادات الأكسدة بما في ذلك جينجيرول المعروفة بتخفيفها من عسر الهضم والغثيان، يعتقد أن مركباته الفينولية تقلل من تقلصات المعدة وتخفيف تهيج الجهاز الهضمي، ومن المعروف أيضًا أنه يقلل الالتهاب .

4. بذور الشمر

تتكون بذور الشمر من بعض المركبات الزيتية المسئولة عن منع أو إزالة الغاز من الأمعاء، تساعد هذه الزيوت الطيارة أيضًا على تعزيز إنتاج عصارة المعدة ، مما يؤدي إلى عملية هضمية سلسة، كما أن لها خصائص مضادة للتشنج تساعد على استرخاء خلايا العضلات التي تبطن الجهاز التنفسي والمعدة والأمعاء، يمكنك شرب شاي الشمر أو حتى تناول البذور بالماء.

5. بذور الكزبرة

تشتهر بذور الكزبرة بخصائصها المضادة للتشنج والمضادة للالتهابات التي تريحك من اضطراب المعدة أو عسر الهضم ، مما يحفز عملية الهضم بشكل أكبر، تتكون الكزبرة من زيت أساسي يسمى يوراندرول الذي يزيل السموم من الكبد ويزيد الشهية ويعالج عسر الهضم، خذ الماء المنقوع ببذور الكزبرة لمدة أسبوع تقريبًا لترى الفرق.