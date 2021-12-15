كيف يحصل المستحقون لصرف الدم على احتياجاتهم؟.. "الصحة" تجيب

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن للمرضى المستحقين لصرف الدم الحصول على احتياجاتهم من خلال الوحدات العلاجية بمركز نقل الدم الرئيسى بالعجوزة، بالإضافة إلى فروع خدمات نقل الدم القومية فى كل محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن أيضا توفير احتياجات المريض من الدم من خلال المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، وأيضا تقوم المستشفيات الخاصة بتوفير أكياس الدم للمرضى المترددين عليها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان اتباع إجراءات مكافحة العدوى السلامة والصحة المهنية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا بمراكز خدمات نقل الدم وأماكن الانتظار التبرع، حيث يتم حجز مواعيد التبرع بالمراكز الإقليمية مسبقاً منعاً للتزاحم، كما تم تخصيص أماكن انتظار للمتبرعين فى أماكن مفتوحة.