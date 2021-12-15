قارئ بالإسماعيلية يناشد توصيل خدمة التليفون والإنترنت الأرضى.. والتليفونات ترد

كتبت: شيماء حمدى - الإسماعيلية السيد فلاح

أرسل القارئ محمد عواد الطيب من الإسماعيلية - أبو صوير - عزبة بدر، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، لإدخال خدمة التليفون الأرضي، خاصة أن الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، وبحاجة إلى الإنترنت الأرضي الذى يتوقف على توصيل خدمة التليفون الأرضى للتسهيل على الطلاب في الدراسة والدخول على المنصات التعليمية المختلفة، قائلا:"بشتكي من عدم توافر خدمة الإنترنت الأرضي إحنا منطقة عدد سكنها يقارب الـ3 آلاف شخص ولا يوجد خط أرضي وبعتنا شكاوي كتير ومحدش أهتم نهائيا، إحنا مواطنين وبنطالب بخدمة من حقنا أنها تكون موجودة الطلبة عندنا هنا أغلبهم بيزاكروا أون لاين، وأقرب بوكسة لينا 700 متر، المسألة مش مكلفة وسهلة".



من جانبها قالت جيهان فؤاد حسين، مدير إدارة المكتب الإداري والسكرتارية للإدارة العامة لمنطقة تليفونات الإسماعيلية، إن المهندس محمد سيد أحمد، مدير عام منطقة تليفونات الإسماعيلية، أكد أنه جاري عمل حصر للأماكن المحرومة من الخدمة لدراسة إمكانية تنفيذ الشبكة بها طبقًا لأولويات المشاريع القومية القائمة حاليًا مثل مشروع حياة كريمة كونها أولوية أولى بالنسبة للعملاء، وفور إدراك الإمكانية ضمن المشاريع القومية سيتم تنفيذها.



تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".