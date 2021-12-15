غدًا.. إطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح





وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة اجتماعاً تنسيقياً مع وفد صندوق تحيا مصر، والذى ضم كل من أحمد خيرى مدير برنامج الرعاية الصحية، وأحمد جمال منسق المبادرة، وذلك بحضور مديرى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية.



ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بدور صندوق تحيا مصر لتنفيذ مبادرة " نور حياة" والتي تستهدف جميع المواطنين المستحقين فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن هناك تعاونا مستمرا ومتواصلا مع صندوق تحيا مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى قطاعات العمل العام المختلفة على أرض المحافظة، فضلاً عن توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً اجتماعياً وصحياً، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة المعيلة.



وأشار أشرف عطية إلى ترحيب المحافظة الشديد بتنفيذ هذه المبادرة الإنسانية لخدمة المواطنين بمختلف القرى والمدن والمراكز، بما يساهم بالتالى في توفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم بالشكل المطلوب.



فيما أوضح اللواء حازم عزت خلال الاجتماع، أن هناك توجيهات مباشرة من محافظ أسوان لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتنفيذ المبادرة على الوجه الأكمل، حيث يجرى إعطاء التعليمات للجهاز التنفيذى بالتنسيق مع فريق عمل المبادرة لتذليل أى عقبات وتسخير كافة الإمكانيات ليقوم فريق المبادرة بمهامه بكل سهولة ويسر. تشهد محافظة أسوان غداً الخميس إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى نور حياة ، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين، مع إعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة اجتماعاً تنسيقياً مع وفد صندوق تحيا مصر، والذى ضم كل من أحمد خيرى مدير برنامج الرعاية الصحية، وأحمد جمال منسق المبادرة، وذلك بحضور مديرى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية.ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية بدور صندوق تحيا مصر لتنفيذ مبادرة " نور حياة" والتي تستهدف جميع المواطنين المستحقين فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً أن هناك تعاونا مستمرا ومتواصلا مع صندوق تحيا مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى قطاعات العمل العام المختلفة على أرض المحافظة، فضلاً عن توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً اجتماعياً وصحياً، بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادى للشباب والمرأة المعيلة.وأشار أشرف عطية إلى ترحيب المحافظة الشديد بتنفيذ هذه المبادرة الإنسانية لخدمة المواطنين بمختلف القرى والمدن والمراكز، بما يساهم بالتالى في توفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم بالشكل المطلوب.فيما أوضح اللواء حازم عزت خلال الاجتماع، أن هناك توجيهات مباشرة من محافظ أسوان لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لتنفيذ المبادرة على الوجه الأكمل، حيث يجرى إعطاء التعليمات للجهاز التنفيذى بالتنسيق مع فريق عمل المبادرة لتذليل أى عقبات وتسخير كافة الإمكانيات ليقوم فريق المبادرة بمهامه بكل سهولة ويسر.

وأوضح، أن المبادرة ستقوم بإجراء الكشف الطبى على كافة الحالات المستهدفة، مع تنظيم قوافل طبية بمراكز الشباب بالمحافظة للكشف على المواطنين غير القادرين بالمجان.



ومن المقرر أن تبدأ أعمال أولى قوافل المبادرة صباح الغد بمركز شباب الشلال على أيدى فريق من الأطباء يضم 4 أطباء متخصصين، بجانب 5 من طاقم التمريض، وأخصائى بصريات، وصيدلى، ومهندس أجهزة طبية، وسيتم إجراء المسح الطبى والتشخيص المبكر لمسببات ضعف الإبصار، مع عمل النظارات الطبية بالمجان داخل القافلة وتحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى لمستشفى أسوان العسكرى، وذلك بهدف إعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية.