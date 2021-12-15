غدا انتهاء المدة المحددة لتسجيل استمارة امتحان الترم الأول للثانوى العام

كتب محمود طه حسين

تنتهى غدا الخميس 16 ديسمبر الجارى المدة الزمنية المحددة لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوى العام وتحديث بيانات الطلاب، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام الماضية، لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم والتأكد من بياناتهم المسجلة لهم على قاعدة البيانات المركزية، وذلك بعد الإنتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، وذلك لقرب إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم، بالتنبيه علي المدارس الثانوية بتنفيذ الضوابط التالية:

- التنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالإنتهاء من تسجيل الإستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات في موعد عايله الخميس 16 ديسمبر من خلال الرابط (moe rng atar amin.gov.eg)، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الإستمارة الإلكترونية.

- التأكد من إنتهاء إستلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات .

- التأكد من استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية.

- التأكد من توافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة المرحلة الثانوية .

- تقرير معتمد بالموقف العام للمدارس الثانوية.