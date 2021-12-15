ضبط وإزالة 120 حالة إشغال طريق فى حملة بمدينة الواسطى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضارى للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسط برئاسة المحاسب محمد بكرى حملة مكبرة؛ لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 120 حالة إشغال للطريق العام وتعدى على الأرصفة، وقد تنوعت بين باعة جائلين وإشغالات المقاهى والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية.

فيما تم التحفظ على موازين وكراسى وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن، هذا وقد شارك فى الحملة كل من نائبى رئيس المدينة ومسئولى الإشغالات والتراخيص والبيئة بالوحدة المحلية.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ففى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً على الرقعة الزراعية، تمكنت الوحدة المحلية لقرية إنفسط بالتنسيق مع حماية الأراضى الزراعية من إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام قرية أبوبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات، ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لقرية أبو صير الملق باستكمال أعمال تجميل ودهان مدخل قرية القرية وذلك بالمشاركة المجتمعية، فضلا عن سحب المياه الجوفية بقرية معصرة أبو صير الملق.