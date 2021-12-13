إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وتطهير بيارات الصرف بمركز الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف "برئاسة المحاسب محمد بكري" متمثلة في الوحدة المحلية لقرية قمن العروس من تنفيذ قرار الإزالة في المهد لحالتي تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بزمام القرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده؛ حفاظاً على الرقعة الزراعية، وذلك خلال حملة ميدانية لمراجعة تراخيص البناء للمباني تحت الإنشاء بدائرة الوحدة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قام مجلس قروي بالميمون بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بصيانة مواسير الصرف الصحي، وإصلاح بيارة تخفيض منسوب المياه الجوفية بالقرية، إضافة إلى متابعة تطهير ترعة الإبراهيمية بالتنسيق مع هندسة رى ناصر.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة التصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات.