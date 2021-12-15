اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:20 ص
أكرم القصاص
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ضبط مستريح نصب على المواطنين فى ملايين الجنيهات بالشرقية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:41 ص
ضبط مستريح نصب على المواطنين فى ملايين الجنيهات بالشرقية مديرية أمن الشرقية - أرشيفية
الشرقية_فتحية الديب

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من القبض على أحد الأشخاص، على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال على عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بزعم توظيفها في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة.
 
التحريات دلت على أن المتهم وشركائه استغلوا ضحاياهم بعد إيهامهم بالتحصل على أرباح بنسب مرتفعة نظير توظيف أموالهم في تجارتهم المزعومة.
 
البداية كانت بتلقي اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء  عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من أهالي مركز ومدينة أبو كبير، يتهمون فيه كلًا من: أ م م م، وشهرته الشيخ أحمد، ومحمد م م، بالنصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال بزعم توظيفها في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة.
 
وأشارت البلاغات، إلى أن الأول كان وسيلة التواصل بين الضحايا والثاني، وعن طريقه تم الاستيلاء على أموالهم، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الأول، وجارٍ ضبط وإحضار المتهم الثاني.
 

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