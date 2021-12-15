صندوق مكافحة الإدمان: الموظف المتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت طائلة القانون

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الهدف الأساسى من قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، هو تضييق الخيارات أمام الموظف المتعاطى من أجل أن يكون السبيل الأمثل هو التقدم للعلاج، ومستعدون بشكل كامل من أجل بداية الحملات المفاجئة التي تستهدف توقيع الكشف على موظفي الدولة، وتابع: "اليوم بدأ تطبيق القانون وهناك 400 موظف تقدموا اليوم الأربعاء من أجل التعافى".

وأضاف "عثمان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن أي موظف تقدم طواعية من أجل الإقلاع والعلاج من الإدمان لن يقع تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن الدولة تفتحباب الأمل وتقدم العلاج بالمجان وفي سرية تامة.

وأكد "عثمان"، أن الصندوق لديه قواعد بيانات كاملة كاشفة فيما يتعلق بالكشف على المرضى ومتابعتهم، وتابع:" ومحدش هيعرف يزوغ ..أى حد ممتنع أو متهرب ستعامل معاملة المتعاطى ..الموضوع مفهوش فهلوة ..السبيل الأوحد للموظف المريض أن يتقدم للعلاج من الإدمان ..ولدينا متابعة دائمة لمريض الإدمان ومن الطبيعى أن تحدث انتكاسة للمريض ولذلك نحن نطبق المتابعة الدورية للمريض".