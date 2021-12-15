صحة شمال سيناء تكثف من توعية الأهالى للاستفادة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

كثفت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء حملات التوعية للأهالى للأستفادة من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، والمقرر خلال الفترة من 19 ديسمبر ولمدة 4 أيام،لتقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض، والحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الأطفال.

ووجهت الدعوات من خلال لافتات تصدرت واجهات المقرات الحكومية والميادين وفى الأحياء، ونشرات موجهه للمواطنين وعبر صفحات وسائل التواصل .

قال الدكتور رمضان توفيق مدير إدارة الطب الوقائى بشمال سيناء، يتم تنفيذ الحملة من خلال فرق متحركة تجوب المنازل فى جميع مدن والقرى المحافظة، والفرق المتحركة للتطعيم فى جميع دور رياض الأطفال، وتوجد أيضًا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية، والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.

أضاف انه تم مخاطبة جميع الوحدات الصحيه لعمل الخطه الاعلامية، والإعلان عن الحمله بجميع المساجد و التجمعات والقرى التابعة، ومخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكوميه والأهليه ذات الصلة لطلب و المشاركه الفعالة فى إنجاح الحملة، وعمل اجتماعات بالإدة الصحيه لمسئولى الحمله بالوحدات الصحيه لشرح ومناقشه خطه تحريك المجتمع بالوحدات والاستعداد للحملة، والإعلان باستخدام مكبرات الصوت.

وأعلنت صحة شمال سيناء فى بياناتها الموجهة للمواطنين، أن شلل الأطفال، هو مرض فيروسى شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، وكفيل بإحداث الشلل التام فى غضون ساعات من الزمن، ويصيب الأطفال دون سن الخامسه بالدرجه الأولي، وينتقل عن طريق الإنتشار من شخص لآخر بصوره رئيسيه عن طريق البراز وبصوره أقل عن طريق وسيلة مشتركة، مثل المياه الملوثه او الطعام، والهدف المرجو من الحمله هو الحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دوله بها المرض.

واوضح البيان، أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات والمراكز الحضريه والمستشفيات، والتطعيم مجانا، وليس للتطعيم أى آثار جانبية، والتطعيم عباره عن نقطتان على اللسانمن سن يوم حتى 5 سنوات، ومن المنزل إلى المنزل ومن شقه إلى شقه، ولجميع الاطفال المصريين وغير المصريين.