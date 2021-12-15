شوقى علام: الفتوى "صنعة".. وكم من جماعات إرهابية قتلت وهدمت بسبب فتاوى

كتب سمير حسنى

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن اليوم العالمى للإفتاء رسالة بأهمية الفتوى كمحرك للمجتمع ، منوها بأن جماعات إرهابية هدمت وقتلت وهجرت بسبب فتوى من الفتاوي، لذلك لابد من تسليط الضوء على أهمية الفتوى.

وأضاف مفتى الجمهورية فى لقاء على قناة الحرة الأمريكية، بمناسبة يوم الإفتاء العالمي، أن الفتوى لها صناعة خاصة تحتاج إلى مجموعة من العناصر الأساسية، فالمفتى يتطلب شروطًا خاصة علمية وشخصية متوافرة فيه، فيجب أن يكون أزهريا وحاصلا على شهادات عليا.

وذكر "علام"، أن المفتى يسأل أهل الاختصاص أحيانا قبل إصدار الفتوى، مضيفا:"الفتوى صنعة .. والفتوي تدعم المجتمع وتبنيه إذا أصدرت من خلال ضوابط صارمة.، حيث من الممكن ان تؤدى الى سلوك حميد أو مدمر، وقد تؤدى إلى خلخلة الاستقرار الاسرى والمجتمعي فلابد ان نواجه هذه الفتاوي.

وأعلن "علام" رفضه القاطع لكل الفتاوي التى تحض على العنف والكراهية ورفض الآخر.