اليوم السابع
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"زفة بالتريلا".. عريس بإسنا يزف عروسه فى "شاحنة" على الطريق الزراعى (فيديو)

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:45 م
"زفة بالتريلا".. عريس بإسنا يزف عروسه فى "شاحنة" على الطريق الزراعى (فيديو) عريس يزف عروسه فى "شاحنة"
الأقصر - أحمد مرعى

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أقدم سائق يدعى إسلام على زف عروسه بشكل مختلف تماماً بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث إنه يعمل منذ سنوات على شاحنة تريلا كبيرة على الطرق الصحراوية والزراعية حول مصر، حيث عقد زفافه وزف عروسه ليلة أمس بشكل مختلف تماماً، وذلك داخل سيارته التى يعمل بها منذ سنوات، ليكون يوما مميزا للعروسين فى زفة تختلف عن باقي ليالي العرس فى أي مكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى بمحافظة الأقصر، فيديو للعروسين داخل سيارة النقل الكبرى "شاحنة تريلا" باسمها المعروف بين السائقين، وهما على الطريق الزراعي خلال زفة الفرح وسط موكب كبير من الأحبة والأهل والجيران، وهم يتقدمون العروسين بالدراجات البخارية والسيارات الملاكي ويتوسطهم العروسان داخل التريلا التى يقودها العريس فى مشهد جديد تماماً على أفراح وحفلات زفاف الصعيد.

ويقول عثمان العريان ابن مدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أن الجميع فوجئوا بهذا المشهد العجيب المختلف تماماً، وهو أن يقوم عريس بقيادة شاحنته التى يعمل عليها لتكون سيارة الزفاف لعروسه في ليلة زفافهما، موضحاً أن التقاليع والأفكار الجديدة فى حفلات الزفاف أصبحت هوسا مؤخراً فى كل مكان، حيث قام شاب آخر بابتكار فكرة جديدة لزف عروسته فى جنوب الأقصر على سكينة لودر فى مدينة الطود منذ شهور.
 
 

 


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