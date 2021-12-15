دفاتر محكمة الأسرة تكشف.. انشغال الزوجة بالموبايل يدفع الزوج للهروب

كتبت أسماء شلبى

الاستخدام الخاطئ للهواتف المحمولة، والإسراف فى قضاء الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يشكل خطرا على الحياة الزوجية، فارتبط استخدامه بزيادة الخلافات بين الزوجات والأزواج، وتحول إلى سبب رئيسي في كثير من دعاوي الطلاق والخلع، بخلاف استخدامه كذريعة من قبل الأزواج لإثبات نشوز زوجاتهم واتهامهم بالإهمال والانشغال عن المهام المنزلية ورعاية الأطفال بالواقع الافتراضي، لتصبح التكنولوجيا اللعنة التى تطارد استقرار الزواج، بسبب أثارها المدمرة وسبب فى هدم العلاقات الأسرية.

ومن خلال دفاتر محاكم الأسرة نرصد بعض القضايا التي تحول –الهاتف المحمول- إلى هوس فى حياة الزوجات، ليشتكي الأزواج أن الزوجات أصبحن يتعاملن مع هواتفهن المحمولة وكأنها -شريك حياتها- لا يفارقها إلى أن تغمض عيناها.

بعد 30 سنه زواج.. زوج: "زوجتي خربت بيتي وفضحت أولادي بسبب الفيس بوك"

"فضحتني وفضحت أولادي، ورغم ما فعلته قامت بملاحقتي بدعوي طلاق وحبس، وطالبتني بالتنازل لها عن شقتي، بالرغم من معاناتي معها بسبب تصرفاتها الجنونية طوال فترة زواجنا، لتقوم بالإساءة لى والتشهير بسمعتي، وهو ما دفعني لطردها خارج المنزل".. بتلك الكلمات وقف زوج يشكو زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها بالخروج عن طاعته وتعنيفه، وملاحقتها له بالتهديد والتعدي عليه بالضرب، وذلك بسبب اعتراضه على تصرفاتها مؤخرا بعد إنشائها حساب خاص بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتابع: "فقدت زوجتي عقلها، وتخلت عن مسئولية المنزل، ودمرت حياتنا الزوجية، وتسببت فى فسخ خطبة نجلتها، وانقلبت حياتنا رأسا على عقب، بعد أن رفضت الانصياع لأهلها وأشقائها واستمرت بتصرفاتها المخلة"، مضيفا:" تسببت فى خراب بيتي، وإلحاق الضرر بأسرتي وأبنائها، بسب سلوكها، وصورها التى انتشرت بين جميع من أعرف، لترفض الطلاق بصورة ودية وتهدد بحبسي".

" زوجتي هجرتني طوال عامين واستولت علي مبالغ مالية لاعتراضي على إهمالها ".. مأساة زوج

"بسبب أنانية زوجتي دمرت زواجنا بعد 12 عاما قضيناها سويا، لأتحمل عنفها وسلاطة لسانها، لتتركني بعد أن أقامت دعوي طلاق للضرر، لأعيش طوال عامين فى عذاب، ومطالبتي بمبالغ مالية تتجاوز قدرتي، وحرمانى من أطفالى، وفضحي وتدمير سمعتي، بسبب اعتراضي على إهمالها وإدمانها للهاتف المحمول".. بتلك الكلمات شكي زوج بدعوي طاعة زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مدعياً قيامها بالإساءة له وحرمانه من أطفاله.

وأضاف: "طوال زواجنا اعتادت على هجر المنزل، وفي كل مرة تمكث شهور طويلة وترفض الرجوع لتبتزني للقبول بشروطها، لأعيش في جحيم وخلافات دائمة، دفعتني للهروب من قبضتها، بعد إصابتي بالمرض من ضغط وسكر، ليضيق بى الحال، بعد أن يئست من إصلاح سلوكها، وحاولت ضم أولادي إلى حضانتي، لتقرر الانتقام منى وادعاء أننى مقصر فى حق أبنائي، ولا أرسل لهم نفقات رغم التزامي الكامل بها" .

زوج يطالب زوجته بتعويض بسبب بث زوجته احتفالا لانفصالهم علي فيس بوك

"3 سنوات زواج قضيتهم فى جحيم، بسبب عدم تحمل زوجتي المسئولية وتركها للمنزل بصفة مستمرة، حرمتني من طفلي ورفضت وأهلها حضوري الولادة وأكتفوا بسدادي للمبالغ المالية اللازمة".. بتلك الكلمات بدأ الزوج شكواه بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودائرة التعويضات، واتهم زوجته بالخروج عن طاعته، وقيامها بعد نشوب خلافات بينهما ببث احتفالا للانفصال عنه علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشار الزوج إلي أنه قدم مستندات تفيد تعرضه للتهديد والابتزاز على يد زوجته بعد 3 سنوات من الزواج، بعد أن تسببت زوجته فى فضيحته، وأصرت أن تأخذ تعويض عن فترة زواجها به، وطلبت أن يكتب لها الشقة باسمها وعندما امتنع عن الموافقة بدأت ملاحقته بالدعاوي والاتهامات الكيدية.

زوج: "زوجتى أهملت برعاية أبنتى الرضيعة بسبب انشغالها بالحديث مع صديقاتها"

"عامين مضوا على زواجنا، ذوقت الويل بسبب إهمال زوجتي، واهتمامها بالحديث مع صديقاتها أكثر مني ومن طفلتي الصغيرة، لأعتمد خلال زواجي منها على حماتي ووالدتي للعناية بالصغيرة، على أمل أن يحموا الطفلة من تصرفات والدتها الطائشة دون فائدة، فى ظل رفضها أن تتغير وتكون على قدر المسؤولية، وتهتم باحتياجات أسرتها ".. بتلك الكلمات اشتكي زوج فى دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، إهمال زوجته، لطفلته الرضيعة مما عرض حياتها للخطر.

وتابع الزوج:" للأسف زواجي منها هو أكبر خطأ ارتكبته فى حياتى، وذلك بسبب إساءتي للاختيار، وبالرغم من كل ما فعلته فى حقي وطفلتي، تساؤمنى على سلب شقتي بحكم أنها حاضنة، بخلاف دعاوي النفقات التى تلاحقني بها ".