خلاف عمل ينتهى بـ"طلق نارى".. موظف بشركة تسلا للسيارات الكهربائية يقتل زميله

كتبت: نهال أبو السعود

شهد مصنع تابع لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية المملوكة للملياردير الأمريكي أيلون موسك حادث إطلاق نار بين أثنين من العاملين ما أسفر عن مقتل أحدهما، وذلك بحسب ما أعلنته الشرطة الأمريكية ونشرته شبكة ان بي سي الأربعاء.

وقالت شرطة فريمونت في تعليق علي الحادث الذي وقع في مصنع بولاية كاليفورنيا، إن رجل أطلق النار علي زميله أرداه قتيلا بعد انتهاء وقت العمل في ساحة انتظار سيارات ملحقة بالمصنع.

وجاء في البيان، إن الضحية التي لم يتم الكشف عن هويتها توفي في مكان الحادث، واعتقلت السلطات المتهم ويبلغ من العمر 29 عاماً كان يعمل مع الضحية، وتم حجز الرجل في السجن بناء على مذكرة قتل، وقالت الشرطة إن الرجل كان يحمل في سيارته بندقية محشوة من عيار 223 ، من نفس عيار أغلفة القذائف التي عثر عليها في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن المشتبه به والضحية كانا يتجادلان في وقت سابق من اليوم وأن المشتبه به ترك العمل فجأة، ولم يكشف المسؤولون عن العلاقة بين المشتبه به والضحية، ولم ترد تسلا على طلب للتعليق.

وتصف تيسلا على موقعها على الإنترنت مصنعها في فريمونت بأنه "أحد أكثر مصانع السيارات تقدمًا في العالم" حيث تبلغ مساحة التصنيع والمكاتب 5.3 مليون قدم مربع على مساحة 370 فدانًا من الأرض ويعمل به حوالى 10 الاف موظف في المصنع التابع للشركة التي يرأسها ايلون ماسك.