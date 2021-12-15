ختام فعاليات اليوبيل الفضى لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، حفل ختام فعاليات احتفال اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة، بالتزامن مع مرور 25 عامًا على إنشائها، حيث أقيم الحفل، بحضور لفيف من أساتذة وعمداء كليات الفنون بالجامعات المصرية والعربية، وفنانيين دوليين، وأساتذة فنون الأقصر القدامي والحاليين، والطلاب، في احتفالية كبرى تخللتها الفقرات الفنية المتنوعة.

واستهل الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، كلمته بالترحيب بالحضور من ضيوف الحفل من مختلف الدول العربية، وعمداء كليات الفنون بالجامعات المصرية، والطلاب، وأشار عميد الكلية في كلمته إلى استمرار فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي على مدار العام الدراسي، معلنًا عن تنظيم معرض للفن تشكيلي للطلاب يتضمن أعمالًا عن الجمهورية الجديدة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، خلال شهر فبراير المقبل، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر علمي دولي بالتنسيق مع اتحاد الجامعات العربية، إلى جانب إقامة معرض للطلاب تحت عنوان الهجرة غير الشرعية، من خلال التنسيق مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما لفت عميد الكلية إلى التجهيز لمهرجان عالمي للفنون، خلال مارس المقبل.

ووجه عميد الكلية الشكر للحضور من عمداء الكليات من الدول العربية والجامعات المصرية الذين حرصوا على حضور اليوبيل، كما وجه الشكر للدكتور حسن عبد الفتاح، والدكتور صالح عبد المعطي، والذين لهم دور كبير في تأسيس الكلية، ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والأساتذة السابقين والطلاب، والذي اعتبرهم رموز الاحتفالية، كما ووجه شكر خاص لرئيس الجامعة الدكتور محمد محجوب عزوز، لدعمه ودوره البارز في تطوير الكلية سواء من ناحية البنية التحتية، أو الخامات الدراسية، وكافة أوجه النشاط والدعم للطلاب على المستوى التعليمي.

فيما أعقب ذلك كلمة الدكتور محمد عرابي العميد الأسبق للكلية، والذي اكد أن الأقصر هي أهم مدرسة فنية في العالم بماتمتلكه من مقومات، مشددًا على الطلاب باستغلال ذلك واستكمال مسيرة الأساتذة الذين أسسوا الكلية لاستمرار دعم النهضة الثقافية.

فيما هنأ الدكتور صالح عبد المعطي، رئيس فرع جامعة الأقصر السابق، وعميد الكلية الأسبق، الطلاب باحتفالهم باليوبيل الفضي لكليتهم، مشيرًا إلى أن التاريخ سيذكر الفرقة الرابعة للعام الدراسي الحالي بدفعة اليوبيل، موجهًا الشكر لكل الذين استكملوا مسيرتهم في تعميق دور الكلية في بناء المستقبل، ووجه الشكر للمغفور له الأستاذ الدكتور محمد رأفت، أول رئيس لجامعة جنوب الوادي، الذي وافق على إنشاء كلية الفنون الجميلة واللواء أحمد فؤاد رئيس مجلس مدينة الأقصر، بعد موافقته على تخصيص مبنى كلية الفنون الذين كان تابعًا للتربية والتعليم حينها، لينطلق أول عام دراسي للكلية في التسعينات.

وفي كلمته، وجه الدكتور محمد حسني الحاج، عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، الأمين العام لجمعية كليات الفنون الجميلة في اتحاد الجامعات العربية، الشكر للأستاذ الدكتور أحمد محيي عميد كلية الفنون، على دعوته قائلًا: صعب إيجاز الأقصر في كلمة الفنون والثقافة لأنها أكبر من ذلك، متمنيا استغلال الأحداث والفعاليات الثقافية باستمراريتها كعوامل جذب للعاصمة السياحية، مضيفًا؛ بدون مصر فنحن بلا أصول، فنور مصر يضيء العالم.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، الشكر لكل القائمين على احتفالات اليوبيل الفضي، برئاسة الدكتور أحمد محيي عميد الكلية، مؤكدًا سعادته باختياره لتعيينه عميد فنون الأقصر وأنه كان جديرًا بشغل هذا المنصب لقيادة الكلية نحو القمة، معربًا عن سعادته باحتفال الكلية بيوييلها الفضي في ظل رئاسته للجامعة.

وقال رئيس الجامعة؛ إن "رئيس الجمهورية وجه خلال اجتماعه برؤساء الجامعات في كفر الشيخ، بالاهتمام بالموهوبين، وأكدت له أن جامعة الأقصر لديها 700 موهوبًا بكلية الفنون الجميلة"، موجها الطلاب بالمشاركة في المبادرات والأنشطة والاستفادة من مواهبهم في شتى المجالات للمساهمة في بناء نهضة الدولة المصرية، وأعلن رئيس الجامعة خلال كلمته عن تخصيص اول خميس من كل شهر لتنظيم احتفال لكلية الفنون، بالتزامن مع احتفالات الكلية باليوبيل الفضي.



حضور ختام فعاليات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بالأقصر



ختام اليوبيل الفضي للفنون الجميلة بالأقصر بتكريم المساهمين فى تأسيسها



ختام فعاليات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بالأقصر



كلمة الدكتور صالح عبد المعطي رئيس فرع جامعة الأقصر السابق



كلمة رئيس جامعة الأقصر خلال الفعاليات