حياة كريمة ..محافظ أسيوط يتفقد نسب تنفيذ مجمع الخدمات بقرية الزرابى

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية الزرابى التابعة لمركز أبوتيج للوقوف على نسب التنفيذ وذلك فى إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع والمهندس مينا إبراهيم منسق مؤسسة حياة كريمة بأسيوط وبعض مهندسى الشركات المنفذة لمجمع الخدمات.

المحافظ تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التى ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبوتيج للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد واستمع إلى شرح من مسئولى جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع الذى يتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية نموذج 2 والذى يجرى تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية وتابع أعمال استكمال المنشآت بالمبنى ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعى بالدور الثاني.

وأكد محافظ أسيوط أن المجمعات الحكومية سوف تنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر موضحاً أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية بقرى مراكز "أبوتيج وساحل سليم وأبنوب والفتح" ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى موجهًا رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات فى توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمنى المحدد لذلك لافتاً إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي بالزرابي