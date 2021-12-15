حدث فى ألمانيا.. السجن 8 سنوات لمسن بتر الأعضاء التناسلية لـ8 رجال

كتبت: هناء أبو العز

حكمت محكمة ميونيخ الإقليمية الألمانية، على كهربائى يبلغ من العمر 67 عامًا بالسجن ثمانى سنوات ونصف بتهمة بتر أعضاء تناسلية لـ 8 رجال، وتسببه في وفاة أحدهم.

وكان المتهم يمارس الشذوذ مع ضحاياه بأسلوب سادى، وتعذيبهم، من خلال إجراء "عمليات جراحية" على طاولة مطبخه، وفقًا لما نشرته صحيفة سى نيوز الإخبارية.

وتعود الوقائع إلى أنه في الفترة بين يوليو 2018 ومارس 2020 ، تم إخصاء ثمانية رجال جزئياً، حتى أن أحدهم توفي بعد أيام قليلة من قيامه بذلك.

وخلال محاكمته، نفى الكهربائي أي مسؤولية عن وفاة الرجل، وكان المدعون قد طلبوا السجن لمدة 11 عاما بسبب الأذى الجسدي الشديد والخطير.