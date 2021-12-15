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جهاز تنمية المشروعات: نمنح قروض من 10 آلاف جنيه حتى 10 ملايين لدعم مشاريع المرأة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:16 م
جهاز تنمية المشروعات: نمنح قروض من 10 آلاف جنيه حتى 10 ملايين لدعم مشاريع المرأة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز موجود لمساعدة كل شخص جاد، موضحًا أن 43 % من الذين استفادوا من جهاز تنمية المشروعات كانوا سيدات.

 

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: "من يسعى لفتح مشروع صغير أو متوسط يدخل فترة إعداد وتدريب لمدة يومين، ثم يدخل برنامج أبدأ مشروعك وهو برنامج تأهيلى يدرس فيه محاسبة وإدارة كى يعرف كيفية عمل دراسة جدوى لمشروع، ثم يعد دراسة جدوى لمدة شهر حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل".

 

وتابع نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: "نهتم بالتعامل مع أصحاب المشروعات الجديدة، وندعم مشروعات حرفية للعديد من السيدات من قروض تبدأ من 10 آلاف لـ 15 ألف وحتى مليون و2 مليون و10 مليون أيضا ، ولدينا قصص نجاح في شرائح عديدة".


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الشباب

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