جهاز تنمية المشروعات: "ابدا مشروعك" يؤهل الشباب لإعداد دراسات الجدوى

كتب ـ محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي ل جهاز تنمية المشروعات ، إن الدولة تولى اهتمام لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن 97 % من القطاع الخاص فى مصر مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، فى كلمته، بمؤتمر جمعية مجموعة المصريين للتنمية، بعنوان (تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، لتحقيق اهداف التنمية)، بالمسرح الكبير بالمتحف القومى للحضارة بالفسطاط، فى إطار رؤية مصر 2030، أن جهاز تنمية المشروعات يقدم العديد من الخدمات للشباب الراغبين فى عمل مشروعات خاصة لهم.

وتحدث عن برنامج " أبدا مشروعك" الذى يعمل على تعليم الشباب العديد من المهارات من التسويق والإدارة والحسابات والدفاتر، قائلا:" مع نهاية البرنامج يكون الشاب قادر على إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه".

ولفت إلى أن الجهاز يساعد فى عمليات تأسيس المشروع من خلال وحدات الشباك الواحد التى تساعد المواطن فى الانتهاء من كافة الأوراق المطلوبة للبدء فى مشروعه الخاصة.

وتتمثل أهداف المؤتمر فى التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل التعاون بين الجهات المعنية (شركاء النجاح) في إطار بروتوكولات التعاون، وتدشين مبادرة (إنتاج مصر) باعتبارها مشروعا قوميا.