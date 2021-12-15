جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب لساعتين ثمينتين وهواتف محمولة

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي من ضبط محاولتى تهريب لساعتين ثمينتين وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي وكانت بالإدارة الأولى برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود هواتف محمولة في حقائب الراكب .

وقام مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 12 هاتف محمول ماركة iPhone في جيوب الراكب و3 هواتف في حقائبة بإجمالي 15 هاتف محمول .

أما المحاولة الثانية فكانت بالإدارة الثالثة برئاسة محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي أيضا استوقف وليد احمد صبري رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتفتيش حقائبه لم يتم العثور على شئ مخالف ولكن بدا علي الراكب علامات الارتباك مما أثار شك عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف علي الصالة في وجود أشياء في جيوب الراكب فكلف احمد عطالله ومحمد جمال فرج مامورا الجمرك لتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود ساعتين ثمينتين ماركة باتيك فيليب وقلم خاص بهما في جيوب الراكب بخلاف ساعته الشخصية التي يرتديها .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 159 و 160 لسنة 2021 ضد الراكبين وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .