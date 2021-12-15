جامعة بريطانية تختبر لقاحًا جديدًا لا يحتوى على إبرة ضد جميع متغيرات كورونا

كتبت إيناس البنا

تجرى جامعة ساوثهامبتون البريطانية تجربة لقاح جديد لفيروس كورونا يمكن إعطاؤه بدون إبر، حيث وفقًا لتقرير موقع " euronews"، فإن جرعة اللقاح الجديد تستخدم "نفاثة" من الهواء تدفع اللقاح إلى الجلد، يتم توصيله إلى الجلد عن طريق "الحقن النفاث"، وهو ما قد يكون بديلاً لأولئك الذين يخافون من الإبر.

يستخدم لقاح فيروس كورونا الجديد تقنية DIOSvax من جامعة كامبريدج ويمكن توسيع نطاقه وتصنيعه كمسحوق لتعزيز جهود التطعيم العالمية إذا أثبتت التجربة نجاحها، من المفترض أن يتم إعطاء اللقاح عن طريق الجلد من خلال تقنية الحقن النفاث السريع.

كيف يعمل اللقاح الجديد؟



تعمل اللقاحات على تسليح جهاز المناعة لدينا لمنع أو تدمير الخلايا التى تحمل بروتين سبايك، مما يحمينا من عدوى كورونا ، لكن الباحثين قالوا إن الفيروس يتحور باستمرار ويتغير البروتين، وهناك خطر إضافى يتمثل فى الهروب من اللقاح عن طريق التغييرات فى بروتين سبايك، ليصبح الجهاز المناعى غير قادر على التعرف على الفيروس.

أين تم اكتشاف حالات متغير كورونا الجديد؟



تقول منظمة الصحة العالمية إن متغير أوميكرون يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع من دلتا، وقال فريق كامبريدج إنه للتغلب على هذا، فقد بحثوا عن أنواع جديدة من المستضدات، وهى مناطق رئيسية من الفيروس، ومن جانبه، قال البروفيسور جوناثان هينى من جامعة كامبريدج وشركة DIOSynVax: "لقاحنا مبتكر، سواء من حيث الطريقة التى يهيئ بها الجهاز المناعى للاستجابة باستجابة وقائية أوسع لفيروسات كورونا، وكيفية توصيله".

وقال فريق البحث "بشكل حاسم، إنها الخطوة الأولى نحو لقاح عالمى لفيروس كورونا نعمل على تطويره، ويحمينا ليس فقط من متغيرات كوفيد ولكن من الفيروسات المستقبلية".

تبحث الجامعة الآن عن متطوعين حصلوا على جرعتين من اللقاح فقط للمشاركة فى المرحلة الأولى من تجربة اللقاح الجديد.