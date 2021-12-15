تونس تسجل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء ، 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و443 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان صادر عنها مساء اليوم - أنه تم تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين إلى 719 ألفا و903 أشخاص، مشيرة إلى تعافي 184 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 693 ألفا و118 شخصا.. في حين يبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 185 شخصا.