تفاصيل سقوط مستريح الشرقية الجديد.. نصب على مواطنين فى 20 مليون جنيه

الشرقية – فتحية الديب

كشفت التحريات الأولية، بشأن واقعة تفاصيل سقوط مستريح الشرقية الجديد، المتهم بالنصب على المواطنين في أكثر من 20 مليون جنيه تفاصيل عمليات النصب والاحتيال.

وتبين أنه تم تحرير 19 محضرا بمركز شرطة أبوكبير، فضلا عن البلاغات التى تلقتها النيابة العامة مباشرة، وتبين أن المتهم كان يتحصل من شريكه على 5 آلاف جنيه عن كل 100 ألف جنيه يجلبها له من الضحايا، ومقابل ذلك كان يتفق معه على الحصول على نسبة أرباح للضحايا قيمتها 5000 شهريًا، لكنه كان يعطيهم 3500 جنيه فقط، وبعد ذلك تعذر الدفع ليتم تحرير عدة محاضر ضده وضبطه وحبسه على ذمة التحقيقات.

وقررت نيابة أبوكبير العامة، برئاسة خالد كمال، رئيس النيابة، حبس مستريح الشرقية الجديد لنصبه على العديد من الأهالى فى مبالغ بالملايين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على أحد الأشخاص؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال على عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بزعم توظيفها في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة.

كان اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من أهالي مركز ومدينة أبو كبير، يتهمون فيه كلًا من: أ م م م، وشهرته الشيخ أحمد، مدرس بالأزهر ومحمد م م، بالنصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال بزعم توظيفها في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة.

وأشارت البلاغات، إلى أن الأول كان وسيلة التواصل بين الضحايا والثاني، وعن طريقه تم الاستيلاء على أموالهم، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الأول، وجارٍ ضبط وإحضار المتهم الثاني.

وأفادت الأجهزة الأمنية بالشرقية، أن المحاضر المحررة ضد المتهم فى مركز الشرطة عددها 19 محضرا، فيما توجه عدد كبير من الأهالى لتحرير محاضر فى النيابة العامة، موضحا أن المبالغ تخطت 20 مليون جنيه وتزيد، فيما تبين من أقوال الضحايا أن المتهم كان يتحصل من شريكه على 5 آلاف جنيه عن كل 100 ألف جنيه يجلبها له من الضحايا، ومقابل ذلك كان يتفق معهم على الحصول على نسبة أرباح لهم قيمتها 5000 شهريًا، لكنه كان يعطيهم 3500 جنيه فقط.