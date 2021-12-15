حبس مستريح الشرقية الجديد.. نصب على مواطنين فى أكثر من 20 مليون جنيه

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة أبوكبير العامة بمحافظة الشرقية، برئاسة خالد كمال، رئيس النيابة، حبس مستريح الشرقية الجديد لنصبه على العديد من الأهالى فى مبالغ بالملايين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على أحد الأشخاص؛ على خلفية اتهامه بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال على عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بزعم توظيفها في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة.



التحريات دلت على أن المتهم وشركائه استغلوا ضحاياهم بعد إيهامهم بالتحصل على أرباح بنسب مرتفعة نظير توظيف أموالهم في تجارتهم المزعومة.



البداية كانت بتلقي اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من أهالي مركز ومدينة أبو كبير، يتهمون فيه كلًا من: أ م م م، وشهرته الشيخ أحمد، مدرس بالأزهر ومحمد م م، بالنصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال بزعم توظيفها في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة.



وأشارت البلاغات، إلى أن الأول كان وسيلة التواصل بين الضحايا والثاني، وعن طريقه تم الاستيلاء على أموالهم، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الأول، وجارٍ ضبط وإحضار المتهم الثاني.



وأفادت الأجهزة الأمنية بالشرقية، أن المحاضر المحررة ضد المتهم فى مركز الشرطة 19 محضرا، فيما توجه عدد كبير من الأهالى لتحرير محاضر فى النيابة العامة، موضحا أن المبالغ تخطت 20 مليون جنيه وتزيد.