تفاصيل براءة عمرو أديب من سب وقذف محمد رمضان.. فيديوجراف

أسدلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد الستار على القضية الشهيرة بين الإعلامى عمرو أديب والفنان محمد رمضان.

كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت مؤخرا بتغريم عمرو أديب مبلغ 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، بسبب الدعوى التى أقامها محامى محمد رمضان وطالب بتعويض قدره 1000001 جنيه.

وجاء فى الدعوى أن عمرو أديب استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا وشهرة زائفة عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير فى حق محمد رمضان وتهديده من خلال منصته الإعلامية بقصد النيل من سمعته وشرفه.

لكن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد أسدلت الستار على القضية وقضت ببراءة عمرو أديب من هذه تهمتى السب والقذف.