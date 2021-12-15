تعيين التنزانية جويس مسويا لمنصب الأمين المساعد للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

كتبت : هند المغربي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين جويس مسويا من جمهورية تنزانيا المتحدة في منصب الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

حيث تأتى موسيا خلفا لأورسولا مولر من ألمانيا التي يشعر الأمين العام بامتنانه العميق لقيادتها وخدمتها المتفانية خلال فترة ولايتها، كما يود الأمين العام أن يعرب عن تقديره لرامش راجاسينجهام الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد بالنيابة للشؤون الإنسانية منذ مارس 2020. وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة.

ووفق بيان الأمين العام " منذ عام 2018 ، شغلت جويس مسويا منصب الأمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي ، كينيا. في هذا المنصب ، كانت مسؤولة عن ميزانية قدرها 455 مليون دولار أمريكي ومجموعة من المشاريع والعمليات تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي ، تم تسليمها من خلال 2500 موظف في 41 مكتبًا ومقرًا رئيسيًا. وفرت القيادة الإدارية لـ 18 أمانة للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ، بما في ذلك اتفاقيات البحار الإقليمية. بين عامي 2018 و 2019 ".

كما شغلت مسويا منصب المدير التنفيذي المؤقت على مستوى وكيل الأمين العام ، وقادت المنظمة نحو الاستقرار ، وقادت الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وحشدت الموارد لدعم مهمتها.

وأشار البيان إلى أن مسويا لديها المنصب أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التنمية والتمويل الدوليين ، وتشمل الإستراتيجيات والعمليات والشراكات ، مع مهام متنوعة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

وشغلت مسويا العديد من المناصب القيادية العليا في مجموعة البنك الدولي بما في ذلك منصب الممثل الخاص ورئيس مكتب مجموعة البنك الدولي في جمهورية كوريا ، والمنسق الإقليمي في معهد البنك الدولي ومقره في الصين والمستشار الخاص لنائب الرئيس الأول. وكبير الاقتصاديين. كما قادت الإستراتيجية والعمليات لمؤسسة التمويل الدولية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا ، والتي تغطي قطاعات التصنيع والأعمال التجارية الزراعية والخدمات.

ويذكر أن جويس مسويا من تنزانيا ، حاصلة على ماجستير العلوم في علم الأحياء الدقيقة والمناعة من جامعة أوتاوا ، كندا ، وبكالوريوس العلوم في الكيمياء الحيوية وعلم المناعة من جامعة ستراثكلايد ، اسكتلندا.