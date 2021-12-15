تعرف على أعراض وأسباب الإصابة بتصلب الشرايين

كتبت - مروة هريدى

انسداد الشرايين أو تصلبها يمكن أن يحدث في أي من الشرايين وعادة ما تنتقل بلورات الكوليسترول عبر مجرى الدم وتسد الشريان الأصغر الذي يصيب الأعضاء ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم بدء العلاج بشكل سريع، وغالبًا ما يصاب الأشخاص بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وآلام الصدر بهذا المرض ، الذى يؤثر على الكلى والجهاز الهضمي والجلد وحتى الدماغ، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن أعراض وأسباب الإصابة بانسداد الشرايين أو ارتفاع غير طبيعى فى الكوليسترول ، بحسب موقع "only my health".

أعراض تصلب الشرايين: - حمى. - فقدان الوزن. - ألم صدر. - إعياء. - فقدان الشهية.

انسداد الشرايين - ألم عضلي - تقرحات الجلد. - ألم في القدم أو أصابع القدم. - تلون الجلد. - أعراض الفشل الكلوي.

انسداد الكوليسترول من هو المعرض لخطر الإصابة بانسداد الشرايين؟

1- عامل العمر

2- ارتفاع نسبة الكوليسترول

3- ارتفاع ضغط الدم



الكوليسترول

4. مرض السكري

5. أمراض الأوعية الدموية الطرفية

6- فشل كلوي

إذا كنت مدخن فيجب الإقلاع عن التدخين، فأخطار التدخين تكون أشد إذا كان الكوليسترول مرتفعاً. كما ينبغى ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً بمعدل ثلاث مرات اسبوعياً . فإذا لم يتمكن النظام الغذائي المعتدل وممارسة الرياضة من خفض كاف للكوليسترول فهنا يلجأ الطبيب للعلاج بالعقاقير خاصة إن كان لديك عوامل أخرى لتصلب الشرايين.