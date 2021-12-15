تراجع الرياح وتوقف الأمطار وسطوع الشمس.. تحسن طفيف فى طقس الإسكندرية.. لايف

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول حالة طقس الإسكندرية اليوم فى ثانى أيام نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية، حيث شهدت الإسكندرية سطوع للشمس مع تراجع شدة الرياح وتوقف الأمطار.





وقد شهدت المحافظة أمس، هطول أمطار مع انخفاض فى درجات الحرارة، وذلك بعد أن اجتازت المحافظة نوة المكنسة ونوة قاسم.

وقد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن استعدادات مكثفة، حيث قامت شركة صرف صحى الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.



وأشارت الى أنه تم استكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.



وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية، على أن استعدادات الشركة تبدأ منذ شهر مارس للتجهيز لموسم الشتاء بأعمال التطهير ورفع الكفاءة والعمل على إنهاء المشروعات العاجلة لتفادى تجمعات مياه الأمطار فى بعض المناطق الساخنة.

وأعمال التطهير تشمل الشنايش والمطابق والشبكات وبيارات المحطات والمصبات والمصارف، ثم تبدأ الشركة فى شهر سبتمبر بأعمال المحاكاة للوقوف على المشاكل المزمنة بكل منطقة هامة.



وعند بداية النوات هناك متابعة واستمرارية لأعمال التطهير سالفة الذكر، لإنها أكثر عرضة للإمتلاء بالمخلفات والرواسب أثناء الشتاء، هذا بخلاف بعض المناطق الساخنة الجديدة التى تظهر أثناء النوة وتحتاج لحلول عاجلة وسريعة لتلافى تجمعات مياه الأمطار بها.

وأضاف أنه عند وصول توقعات الأرصاد بالنوة وشدتها بيتم رفع حالة الطوارئ وتمركز السيارات والمعدات وفرق الطوارئ فى ظل الظروف الجوية السيئة لرفع تجمعات مياه الأمطار إن وجدت بأسرع ما يمكن.



حالة الطقس بالإسكندرية



حالة الطقس



طقس الإسكندرية الأن



طقس الإسكندرية



