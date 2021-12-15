اليوم السابع
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تجديد حبس تشكيل عصابى سرق 16 سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" فى الإسكندرية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:48 م
تجديد حبس تشكيل عصابى سرق 16 سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بارتكاب 16 واقعة سرقة سيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.
 
وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة البحيرة، بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" بدوائر المدينة.
 
وعلى الفور تم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات، وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهم فرد محلى وطلقتين لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب بدوائر أقسام "أول وثالث المنتزه، وكرموز، وثان الرمل، وأول العامرية، والدخيلة" بالإسكندرية، بالإضافة إلي مركزى "دمنهور، وإدكو" بالبحيرة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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