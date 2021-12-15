بريطانيا تسجل 78610 إصابات بكورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا عن تسجيل 78,610 إصابات بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الوزير البريطانى أليكس بورجارت إن أكثر من 50% من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة لندن هى لمتحور "أوميكرون".

نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم/الأربعاء/، هذا الإعلان عن بورجارت، مضيفة أنه أبلغ به نواب مجلس العموم البريطاني، وأوضحت القناة أن هذا الرقم كان يبلغ الثلث فقط حتى يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن العلماء يحذرون من الانتشار السريع لمتحور "اوميكرون".

وكان أعضاء البرلمان البريطاني قد صوتوا، ليلة أمس، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتي ستشدد من قيود (كوفيد-19) في إنجلترا.

وتعني الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال، بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.