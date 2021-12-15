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براءة الإعلامى عمرو أديب من تهمة سب وقذف محمد رمضان

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:36 م
براءة الإعلامى عمرو أديب من تهمة سب وقذف محمد رمضان الإعلامى عمرو أديب - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان.
 
كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.
وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.
 
وجاء في الدعوى أن الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان.
 
وأضافت الدعوى أن أديب هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه.
 

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