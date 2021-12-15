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باراك أوباما يحيى ذكرى مدرسة ساندى هوك الابتدائية: أحد أحلك أيام رئاستي

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:00 ص
باراك أوباما يحيى ذكرى مدرسة ساندى هوك الابتدائية: أحد أحلك أيام رئاستي باراك أوباما وسط أهالى الضحايا
كتب آسر أحمد

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حرص الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، على إحياء ذكرى مقتل 27 شخصا منهم 20 طفلا، في حادثة إطلاق النيران في مدرسة ساندي هوك الابتدائية، في فترة رئاسته عام 2012، حيث نشر صورة تجمعه مه أحد أقارب الضحايا عبر إنستجرام، موجهاً رسالة لهؤلاء الضحايا.

وكتب أوباما على الصور التي نشرها عبر حسابه: "قبل تسع سنوات كان أحد أحلك أيام رئاستي، اليوم نتذكر الأطفال والبالغين، الذين قتلوا في مدرسة ساندي هوك الابتدائية، والأسر التي تحملت الكثير من الحزن، أفضل طريقة لتكريمهم هي محاربة وباء عنف السلاح ومنع المزيد من الموت والمعاناة الحمقاء، يمكننا، ويجب علينا، أن نفعل المزيد".

اوباما يوم تكريم الضحايا
اوباما يوم تكريم الضحايا
 
باراك أوباما وسط اهالى الضحايا
باراك أوباما وسط اهالى الضحايا

 

حادثة إطلاق نار مدرسة ساندي هوك الابتدائية راح ضحيتها 27 شخصا منهم 20 طفلا، في يوم 14 ديسمبر عام 2012، إثر حادث إطلاق نار جماعي في مدينة ساندي هوك التابعة لمدينة نيوتاون بولاية كونيتيكت الأمريكية، لينهي متسبب الحادث "أدم بيتر لانزا" الحادث بإطلاق النار على نفسه بعد قتل 26 ضحية في المدرسة.


باراك أوباما

مدينة ساندي هوك

مدرسة ساندى هوك

ضحايا ساندي هوك

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