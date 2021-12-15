المغرب ترصد أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور "أوميكرون"

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الأربعاء ، رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء.



وذكرت وزارة الصحة، فى بيان لها ، أن هذه المواطنة توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم علاجها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.



وأضافت أن سلطات وزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية المحلية والدولية، إلى جانب احصاء مخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم.

يذكرأن، أعلنت الجزائر، أمس الثلاثاء ، رصد أول حالة مصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وأوضح معهد "باستور" للأبحاث الطبية بالجزائر، فى بيان له، أن الحالة المصابة هى لوافد أجنبي، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف الإصابة فى سياق تحاليل "التسلسل الجيني" التى يقوم بها المعهد فى إطار مراقبة السلالات المتحورة.

وذكر المركز أن الشخص المصاب يحمل جنسية أجنبية، ووصل إلى الجزائر يوم 10 ديسمبر الجاري، حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني، طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحى الذى وضعته السلطات الجزائرية؛ وكانت نتيجته إيجابية، مما استدعى إخضاعه لفحص" PCR" فى المعمل الخاص بمعهد باستور وتم اكتشاف إصابته بالسلالة المتحورة "أوميكرون".

وعلى الصعيد الوبائى العالمي، أوضح المعهد الجزائرى أن غالبية الحالات المبلغ عنها فى العالم حتى الآن لهذه السلالة المتحورة هى حالات خفيفة مع تسجيل حالة وفاة واحدة، كما أن بعض الحالات تم شفاؤها فى بريطانيا مؤخرا.