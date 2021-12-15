المصرى أبو الاختراع.. شاب بالمنصورة يحول التروسيكل لمغسلة سيارات وسجاد

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية كفر بدواى القديم بمدينة المنصورة، عرض خلاله قصة كفاح الشاب محمد عبد النبى، والذي قرر أن يكافح في الحياة معتمدا على نفسه، بمشروع خاص ومميز، فاهتدى لتحويل تروسيكل لمغسلة سيارات وسجاد متنقلة يجوب بها قريته والقرى المجاورة؛ بحثا عن الرزق الحلال.



وقال محمد عبدالنبي، لـ"اليوم السابع"، إنه كافح كثيرا في حياته منذ طفولته بالعمل في مهن كثيرة في عدة محافظات كان آخرها مغسلة سيارات في القرية، لتوفير حياة كريمة لأسرته وطفله الصغير، حتى قرر أن يكمل مسيرة الكفاح والشقى بمشروع خاص يحقق من خلال ربحا وخدمة جيدة برأس مال بسيط وإمكانيات متاحة، فاهتدى لابتكار مغسلة متنقلة مزودة بكافة معدات وأجهزة التنظيف، والتي تتيحها مغاسل السيارات والسجاد العادية.



وأضاف أنه أتاح للمشروع تروسيكل، زوده بخزان مياه وخزان غاز وبخار لتلميع السيارات، مع عبوات بلاستيكية، وبخاخات صابون من أجل التنظيف والمسح، وقام بالتسويق لمشروعه من خلال توزيع كروت دعائية على أبناء قريته والقرى المجاورة، تحتوي على اسمه وعنوانه ورقم هاتفه.



واستطرد أن مشروع المغسلة المتنقلة يعد صديق للبيئة، لقدرته على ترشيد المياه على عكس المغاسل العادية، ويعد مشروعا مناسبا يستطيع أي شاب أن يشق طريقه في الحياة من خلاله، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بإعجاب الناس ويزداد الإقبال عليه مع الوقت.







التروسيكل



تحويل التروسيكل لمغسلة



جانب من تحويل التروسيكل لمغسلة



جانب من عمليات الغسيل



غسيل العربيات



محمد عبدالنبي يحول تروسيكل لمغسلة بالدقهلية



محمد عبدالنبي يحول تروسيكل لمغسلة في الدقهلية



محمد عبدالنبي يحول تروسيكل لمغسلة متنقلة بالدقهلية



محمد عبدالنبي يحول تروسيكل لمغسلة متنقلة في الدقهلية



محمد عبدالنبي يحول تروسيكل لمغسلة متنقلة



محمد عبدالنبي يحول تروسيكل لمغسلة