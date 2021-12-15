المئات عالقون على سطح المبنى.. حريق فى مركز التجارة الدولى بهونج كونج... صور وفيديو

وكالات الأنباء

اندلع حريق فى مركز التجارة الدولى، الواقع فى منطقة خليج كوزواى فى هونج كونج، وقالت التقارير الأولية لرجال الإطفاء عن الحريق، بأنه من المستوى الثالث من أصل خمسة مستويات، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكدت الشرطة أن أكثر من 300 شخص لا يزالون عالقين على سقف المبنى المؤلف من نحو 40 طابقا بعد نحو ثلاث ساعات من نشوب النيران.

ووفقا لبيانات الشرطة، اندلع الحريق في غرفة خاصة بالتبديل الكهربائي داخل المبنى حسبما نقلت وسائل الإعلام.

وحسب بوابة "ديمسام ديلي"، لا يزال نحو 350 شخصا عالقين على سطح ناطحة السحاب.

وبحسب البوابة، تم إجلاء حوالي 165 شخصًا من المبنى بحلول هذه الساعة. وعلق نحو مائة آخرين على منصة مفتوحة بالقرب من الطابق الخامس و 350 في منطقة السطح.

In pictures: Hong Kong police says up to 350 trapped on roof of World Trade Centre and 150 are currently awaiting rescue after fire breaks out in an electrical switch room of the building pic.twitter.com/DbpismRiSd — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 15, 2021

وأصيب 8 أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، فى الحريق حسبما ذكرت شركة البث التلفزيوني والإذاعي أر-تي-إتش-إتش.