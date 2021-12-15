المئات عالقون على سطح المبنى.. حريق فى مركز التجارة الدولى بهونج كونج... صور وفيديو

اندلع حريق فى مركز التجارة الدولى، الواقع فى منطقة خليج كوزواى فى هونج كونج، وقالت التقارير الأولية لرجال الإطفاء عن الحريق، بأنه من المستوى الثالث من أصل خمسة مستويات، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأكدت الشرطة أن أكثر من 300 شخص لا يزالون عالقين على سقف المبنى المؤلف من نحو 40 طابقا بعد نحو ثلاث ساعات من نشوب النيران.
ووفقا لبيانات الشرطة، اندلع الحريق في غرفة خاصة بالتبديل الكهربائي داخل المبنى حسبما نقلت وسائل الإعلام.
وبحسب البوابة، تم إجلاء حوالي 165 شخصًا من المبنى بحلول هذه الساعة. وعلق نحو مائة آخرين على منصة مفتوحة بالقرب من الطابق الخامس و 350 في منطقة السطح.
In pictures: Hong Kong police says up to 350 trapped on roof of World Trade Centre and 150 are currently awaiting rescue after fire breaks out in an electrical switch room of the building pic.twitter.com/DbpismRiSd— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 15, 2021
وأصيب 8 أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، فى الحريق حسبما ذكرت شركة البث التلفزيوني والإذاعي أر-تي-إتش-إتش.
More than 300 people are trapped as #fire breaks out at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay. At least two people have been injured and rescue efforts are still ongoing, according to https://t.co/FLMBWR7hH1. #HongKong pic.twitter.com/63NxIVB9B5— Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) December 15, 2021
ويشمل هذا المبنى مركز تسوق به متاجر ومطاعم، وتقع فوقها مكاتب. والجزء السفلي من المبنى مغطى بسقالات من الخيزران بسبب أعمال الإصلاح. ويجري التحقيق في سبب الحريق.
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