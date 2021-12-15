اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية عن إجراءات عيد الميلاد: كل مطرانية تحدد أعدادها حسب أوضاعها

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية عن إجراءات عيد الميلاد: كل مطرانية تحدد أعدادها حسب أوضاعها كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تختلف العديد من الكنائس القبطية في توقيت الاحتفال بعيد الميلاد المجيد من حيث المدد المختلفة، وتاريخ بداية الصوم، حيث بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 24 نوفمبر، ويستمر حتى يوم 7 يناير المقبل، فيما تبدأ الكنيسة الكاثوليكية الصوم بداية من يوم 9 ديسمبر وتستمر حتى يوم 25 ديسمبر المقبل، فيما تحتفل الطائفة الإنجيلية به يوم 7 يناير بدون صوم.

 

وقررت الكنيسة الكاثوليكية أن تكون أعداد المصلين والحجز فى قداسات عيد الميلاد هذا العام على حسب تقديرات كل مطرانية بنفسها وفقل للوضع الطبي الخاص بها من حيث أعداد المصابين بالفيروس وإمكانية تقليل العدد وكذلك طرق الحجز لحضور القداس إما أون لاين أو التواصل مع فريق الكشافة.

 

وأوضح الأب إسفانوس دانيال جرجس كاهن كنيسة مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك بالجلاوية ساقلتة بمحافظة سوهاج فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المطرانية في محافظة سوهاج تتبع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا مثل قياس درجات الحرارة والتنبيه على ارتداء الكمامة وتوفر المعطر الكحولى وكابينة التعقيم بمدخل كل كنيسة.


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