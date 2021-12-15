الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لبناء أول دير قبطى بإقليم وسط اليونان

كتب: محمد الأحمدى

تستعد إيبارشية اليونان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليًا لبناء دير باسم القديس الأنبا أنطونيوس في قرية كسيرونومي بإقليم وسط اليونان.

وتبلغ مساحة الأرض التي اشتراها الأنبا بافلوس أسقف الإيبارشية لبناء الدير 23 ألف متر مربع، وهي السابقة الأولى أن تُبنَى منشأة تابعة للكنيسة القبطية باسم "دير" في دولة اليونان، وتستعد الإيبارشية حاليًا لبدء أعمال البناء.

جدير بالذكر أن دير الأنبا أنطونيوس والأنبا موسى من أبرز أديرة المهجر التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، فى السودان حيث وهبت أرض الديــر للكنيســة مــن حكومــة الســودان لعمــل مقابــر للأقبــاط الأرثوذكــس بالخرطــوم فى نهايــة الســبعينات، بالإضافة أنه تم شــراء أفدنــة أخــرى وتــم ذلك فى أيــام خدمــة الأب الراحل القمــص أباديــر الســريانى فى كنيســة القديــس مارجرجــس بالخرطــوم.