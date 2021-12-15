القوات المسلحة الأردنية تنفى إطلاق نار على إسرائيليين على الحدود بين البلدين

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نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، صحة الخبر المتعلق بإطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين على الحدود الأردنية، والتي تداولته المواقع الإعلامية وتناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.



ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية /بترا/ بين المصدر أن حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الإسرائيلي (وادي قليد) حيث قام عسكري حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تهييبيه للتأكد من خلو المنطقة من مهربين وهو إجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على أمن وسلامة الحدود، وصادف بالأثناء مرور دورية إسرائيلية في الطرف المقابل أثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل الحدود وباتجاه العمق الإسرائيلي دون حدوث أي احتكاك.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية استمرارها بالتأكيد على جميع تشكيلاتها ووحداتها بتطبيق قواعد الاشتباك بأعلى درجات الحسم والحزم وبما يضمن سلامة واستقرار وأمن المملكة وحدودها.