العربية: مستخدمون يبلغون عن أعطال فى شبكة فيس بوك حول العالم

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مستخدمين يبلغون عن أعطال في شبكة فيس بوك حول العالم.





وفى وقت سابق، قال متحدثون باسم شركةMeta Platforms Inc ، مالكة شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها تجري حاليا صفقة بقيمة 60 مليون دولار للاستحواذ على أصول العلامات التجارية لمجموعة Meta Financial Group التابعة للبنك الإقليمي الأمريكي.

وتؤكد الصفقة على مدى أهمية اسم Meta بالنسبة لعملاق التكنولوجيا، والذي يراهن على أن تركيزه على metaverse - المساحات الرقمية المشتركة التي يتم الوصول إليها عبر الإنترنت من خلال مجموعة من الأجهزة - سيؤتي ثماره بشكل جيد في السنوات القادمة، وقالت Meta Financial في ملف تنظيمي إن شركة في ديلاوير تدعى Beige Key LLC وافقت على الحصول على الحقوق العالمية لأسماء شركاتها مقابل 60 مليون دولار نقدًا، ولم تفصح عن صاحب Beige Key.